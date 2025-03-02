2 Franken 1870 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 403, welches bei Editions V. GADOURY für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juli 2025.

Erhaltung UNC (36) AU (22) XF (18) VF (8) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (4) MS62 (4) AU58 (1) Service NGC (10) PCGS (6) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

51 Gallery (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Busso Peus (2)

Cayón (1)

Centre Numismatique du Palais-Royal (1)

cgb.fr (3)

Coins NB (1)

DNW (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (3)

GINZA (1)

Goldberg (1)

Goudwisselkantoor veilingen (2)

Grün (1)

Heritage (10)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (1)

Höhn (3)

iBelgica (1)

iNumis (12)

Jean ELSEN (5)

Katz (7)

Künker (3)

Leu (1)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (1)

Nihon (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Nomisma (2)

Numis.be (1)

Olivier Goujon (1)

Patrick Guillard Collection (1)

Schulman (1)

Stack's (1)

Teutoburger (3)

UBS (1)

V. GADOURY (2)

WAG (5)

WCN (1)