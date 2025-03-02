FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1870 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,324,250
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1870
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionspreise (87)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 403, welches bei Editions V. GADOURY für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juli 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. Juni 2024
ErhaltungVF
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
