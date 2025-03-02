flag
2 Franken 1870 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,324,250

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (87)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 403, welches bei Editions V. GADOURY für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juli 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion V. GADOURY - 2. Juli 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
767 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungAU
Preis
135 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion GINZA - 9. Februar 2025
VerkäuferGINZA
Datum9. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion WCN - 25. Juli 2024
VerkäuferWCN
Datum25. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 14. Juni 2024
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS62
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 24. Oktober 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 21. September 2023
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 21. September 2023
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion WAG - 14. Mai 2023
VerkäuferWAG
Datum14. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Höhn - 6. Mai 2023
VerkäuferHöhn
Datum6. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Dezember 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungMS65
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
