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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шестак (6 грошей) Яна III Собеского - Польша

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Шестак (6 грошей) 1677-1687

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1677 R 0 311677 SB R6 0 51677 TLB R6 0 01678 R 0 941679 R3 0 21679 TLB TLB под гербом R2, R6 0 341679 TLB TLB под портретом 0 671679 TLB TLB TLB под портретом. TLB под гербом R6 0 31680 TLB R3 0 1831680 K TLB R6 0 221681 TLB 0 3001682 TLB 0 3631683 TLB - 0 6951684 TLB - 0 1631684 SP Щиты вогнутые R2 0 321684 SP Щиты овальные R5 0 61684 SVP Щиты вогнутые R3 0 121684 SVP Щиты овальные R4 0 81686 TLB Антикварная подделка R5 0 41687 TLB Антикварная подделка R6 0 2
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Шестак (6 грошей) 1684

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1684 SVP R4 0 27
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Шестак (6 грошей) 1680-1683

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1680 C TLB R2, R 0 581680 TLB R 0 61681 C TLB R2, R 0 2001682 TLB R 0 241682 C TLB R3 0 01683 C TLB R1 0 9
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Шестак (6 грошей) 1682-1685

Портрет в короне
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1682 -, R2 0 841683 R2 0 61683 C R 0 571684 C R1 0 1061685 C B R3 0 50
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