Шестак (6 грошей) 1677 года SB (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1677 года со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

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