Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1677 года SB (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1677 года со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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