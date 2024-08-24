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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1677 года SB (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1677 года SB - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1677 года SB - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1677 года со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1677 SB на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 351 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1677 SB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1677 SB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1677 SB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1677 SB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1677 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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