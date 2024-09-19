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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1677 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696)
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена 63000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1677 DL Гданьск
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 43

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1677 SB Щит вогнутый
Средняя цена 450 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1677 Щит прямой
Средняя цена 760 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1677 SB Щит прямой
Средняя цена 370 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1677 SB Щит прямой Номинал 8-1
Средняя цена 540 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1677 MH Щит прямой
Средняя цена 610 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1677 MH Щит прямой MH с листиками
Средняя цена 510 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1677
Средняя цена 70 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1677 SB
Средняя цена 380 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1677 TLB
Средняя цена
Продажи
0 0

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 80000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 дукатов 1677 Донатив Краков
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 69000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 дуката 1677 Донатив Краков
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1674-1696) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката 1677 Донатив Краков
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 10
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