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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката 1677 года "Краков" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката 1677 года "Краков" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 4 дуката 1677 года "Краков" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,8 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1677 года "Краков". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Spink (1)
  • WCN (1)
Польша 4 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша 4 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
45886 $
Цена в валюте аукциона 180000 PLN
Польша 4 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
8189 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 дуката 1677 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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