Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката 1677 года "Краков" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,8 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 4 дуката
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1677 года "Краков". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Spink (1)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи 4 дуката 1677 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск