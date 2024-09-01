Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1677 года "Краков" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,9 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 3 дуката
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1677 года "Краков". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
52773 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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