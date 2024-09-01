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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1677 года "Краков" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1677 года "Краков" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1677 года "Краков" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,9 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1677 года "Краков". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
52773 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
4928 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе New York Sale - January 11, 2017
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша 3 дуката 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 дуката 1677 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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