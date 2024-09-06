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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 10 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Felix Schlessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 10 дукатов
  • Год без года (1674-1696)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 270000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
72387 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Польша 10 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1674 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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