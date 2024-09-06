Донатив 10 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 270000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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