Донатив 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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