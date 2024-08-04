Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,9 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 4 дуката
- Год без года (1674-1696)
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- Spink (1)
Где продать?
Для продажи 4 дуката 1674 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск