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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,9 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 4 дуката
  • Год без года (1674-1696)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Spink (1)
Польша 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
27145 $
Цена в валюте аукциона 18000 GBP
Польша 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
42828 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Польша 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 дуката 1674 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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