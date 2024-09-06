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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит вогнутый" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1677 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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