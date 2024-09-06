Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит вогнутый" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность UNC (3) XF (16) VF (37) F (4) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (1) Сервис NGC (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Frühwald (1)

GGN (13)

Janas (1)

Katz (1)

MARCINIAK (9)

Niemczyk (17)

Numedux (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (9)

Rzeszowski DA (6)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (2)

WCN (9)

WDA - MiM (7)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)