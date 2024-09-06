Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит вогнутый" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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