Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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