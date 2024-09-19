Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,4 гр
- Диаметр 35 - 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 5 дукатов
- Год без года (1674-1696)
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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