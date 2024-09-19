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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,4 гр
  • Диаметр 35 - 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 5 дукатов
  • Год без года (1674-1696)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
79567 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Польша 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов без года (1674-1696) "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1674 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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