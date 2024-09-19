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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1677 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Дукат 1677 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Дукат 1677 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,45 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1677 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
10210 $
Цена в валюте аукциона 44500 PLN
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
5811 $
Цена в валюте аукциона 27500 PLN
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - October 21, 2010
Польша Дукат 1677 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - October 21, 2010
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1677 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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