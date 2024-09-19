Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1677 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,45 гр
- Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Дукат
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1677 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
10210 $
Цена в валюте аукциона 44500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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