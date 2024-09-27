Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой". MH с листиками (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: MH с листиками
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком MH. MH с листиками. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 30000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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