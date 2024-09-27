Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой". MH с листиками (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком MH. MH с листиками. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 30000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2024.

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