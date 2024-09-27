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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой". MH с листиками (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: MH с листиками

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой" MH с листиками - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой" MH с листиками - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком MH. MH с листиками. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 30000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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