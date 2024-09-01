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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1677 года "Краков" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов 1677 года "Краков" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 5 дукатов 1677 года "Краков" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,3 гр
  • Диаметр 36,3 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1677 года "Краков". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе WDA - MiM за 440 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

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Польша 5 дукатов 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов 1677 "Краков" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1677 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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