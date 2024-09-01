Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1677 года "Краков" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,3 гр
- Диаметр 36,3 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 5 дукатов
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1677 года "Краков". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе WDA - MiM за 440 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.
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