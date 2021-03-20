ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес13,9 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаПольша
- ПериодЯн III Собеский
- Номинал4 дуката
- Годбез года (1674-1696)
- ПравительЯн III Собеский (Король польский)
- Монетный дворГданьск
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 375000 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
Сохранность
Где продать?
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