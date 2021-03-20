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4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III СобескийРеверс монеты - 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес13,9 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодЯн III Собеский
  • Номинал4 дуката
  • Годбез года (1674-1696)
  • ПравительЯн III Собеский (Король польский)
  • Монетный дворГданьск
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 375000 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Польша 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" на аукционе Niemczyk - 20 марта 2021
Польша 4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" на аукционе Niemczyk - 20 марта 2021
ПродавецNiemczyk
Дата20 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
******
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