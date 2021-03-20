4 дуката без года (1674-1696) "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 375000 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

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