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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката ND (1674-1696) года (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - 2 дуката ND (1674-1696) года - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - 2 дуката ND (1674-1696) года - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 2 дуката
  • Год ND (1674-1696)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката ND (1674-1696) года. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
106934 $
Цена в валюте аукциона 420000 PLN
Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката ND (1674-1696) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1674 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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