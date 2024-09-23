Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката ND (1674-1696) года (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,8 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 2 дуката
- Год ND (1674-1696)
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката ND (1674-1696) года. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
106934 $
Цена в валюте аукциона 420000 PLN
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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