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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 2 дуката Яна III Собеского - Польша

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2 дуката 1674

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
ND (1674-1696) R7 0 6
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2 дуката 1685

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1685 R8 0 0
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2 дуката 1674

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
ND (1674-1696) DL R6 0 4
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2 дуката 1674

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
ND (1674-1696) DL R8 0 0
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2 дуката 1692

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1692 R5 0 6
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