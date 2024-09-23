Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты 2 дуката Яна III Собеского - Польша
2 дуката 1674
Год Знак Описание Копицкий Продажи ПродажиND (1674-1696) R7 0 6
2 дуката 1685
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1685 R8 0 0
2 дуката 1674Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи ПродажиND (1674-1696) DL R6 0 4
2 дуката 1674Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи ПродажиND (1674-1696) DL R8 0 0
2 дуката 1692Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1692 R5 0 6
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