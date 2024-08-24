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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1692 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - 2 дуката 1692 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - 2 дуката 1692 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,9 гр
  • Чистого золота (0,2187 oz) 6,8034 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1692
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1692 года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 70000 GBP. Торги состоялись 20 июля 2023.

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Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
90564 $
Цена в валюте аукциона 70000 GBP
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
73892 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1692 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1692 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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