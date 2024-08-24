Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1692 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,9 гр
- Чистого золота (0,2187 oz) 6,8034 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 2 дуката
- Год 1692
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1692 года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 70000 GBP. Торги состоялись 20 июля 2023.
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
90564 $
Цена в валюте аукциона 70000 GBP
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
73892 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Где продать?
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