Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката ND (1674-1696) года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,9 гр
- Чистого золота (0,2187 oz) 6,8034 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 2 дуката
- Год ND (1674-1696)
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката ND (1674-1696) года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24024 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
51446 $
Цена в валюте аукциона 195000 PLN
Где продать?
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