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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката ND (1674-1696) года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - 2 дуката ND (1674-1696) года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - 2 дуката ND (1674-1696) года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,9 гр
  • Чистого золота (0,2187 oz) 6,8034 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 2 дуката
  • Год ND (1674-1696)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката ND (1674-1696) года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24024 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
51446 $
Цена в валюте аукциона 195000 PLN
Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 дуката ND (1674-1696) DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1674 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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