2 дуката ND (1674-1696) года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката ND (1674-1696) года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24024 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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