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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4284 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (1)
Польша Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1129 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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