Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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