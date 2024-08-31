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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (4)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 1525 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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