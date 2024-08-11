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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1677 года (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1677 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1677 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1677 года. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Stary Sklep за 2000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (6)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1677 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1677 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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