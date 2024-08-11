Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1677 года (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1677 года. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Stary Sklep за 2000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 10 декабря 2022
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Дата 16 октября 2022
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Дата 18 марта 2022
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
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