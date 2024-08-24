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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года MH "Щит прямой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком MH. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Орт (18 грошей) 1677 MH "Щит прямой" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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