Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой". Номинал 8-1 (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком SB. Номинал 8-1. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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