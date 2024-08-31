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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой". Номинал 8-1 (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Номинал 8-1

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой" Номинал 8-1 - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой" Номинал 8-1 - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1677
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком SB. Номинал 8-1. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (1)
  • WCN (3)
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
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Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1677 SB "Щит прямой" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1677 "Щит прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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