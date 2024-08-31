Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1677 года SB "Щит прямой". Номинал 8-1 (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Номинал 8-1
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1677
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1677 года "Щит прямой" со знаком SB. Номинал 8-1. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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