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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Triton

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,4 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 3 дуката
  • Год без года (1674-1696)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
6669 $
Цена в валюте аукциона 6800 EUR
Польша 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Польша 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 дуката 1674 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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