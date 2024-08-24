Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Где продать?
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