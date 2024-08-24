Донатив 3 дуката без года (1674-1696) IH "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1674-1696) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность XF (1) VF (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)