Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687". Щиты овальные (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Щиты овальные
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SP. Щиты овальные. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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