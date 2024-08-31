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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687". Щиты овальные (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Щиты овальные

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687" Щиты овальные - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687" Щиты овальные - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SP. Щиты овальные. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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