Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687". Щиты овальные (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SP. Щиты овальные. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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