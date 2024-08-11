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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1684 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696)
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена 63000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер ND (1684) SVP
Средняя цена 85000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1684 TLB Щит вогнутый
Средняя цена 540 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 TLB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 SP Щиты вогнутые
Средняя цена 140 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 SP Щиты овальные
Средняя цена 540 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 SVP Щиты вогнутые
Средняя цена 150 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 SVP Щиты овальные
Средняя цена 75 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 SVP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1684 C Портрет в короне
Средняя цена 85 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1684 SP
Средняя цена 750 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1684 C B Портрет в короне
Средняя цена 490 $
Продажи
0 50

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 80000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 69000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1674-1696) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 3
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