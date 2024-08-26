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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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