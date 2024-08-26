Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1684 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
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Дата 14 мая 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
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Продавец Niemczyk
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
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Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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