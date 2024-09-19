Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер ND (1684) года SVP (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27,6 - 28,31 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Талер
- Год ND (1684)
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер ND (1684) года со знаком SVP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
88581 $
Цена в валюте аукциона 375000 PLN
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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