Талер ND (1684) года SVP (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер ND (1684) года со знаком SVP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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