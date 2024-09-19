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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер ND (1684) года SVP (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Талер ND (1684) года SVP - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Талер ND (1684) года SVP - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27,6 - 28,31 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Талер
  • Год ND (1684)
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер ND (1684) года со знаком SVP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
88581 $
Цена в валюте аукциона 375000 PLN
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер ND (1684) SVP на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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