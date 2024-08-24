Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1684 года SP (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,68 гр
- Чистого серебра (0,0203 oz) 0,63 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1684 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе WDA - MiM за 21000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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