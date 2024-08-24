Трояк (3 гроша) 1684 года SP (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1684 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе WDA - MiM за 21000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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