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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1684 года SP (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1684 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1684 года SP - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,68 гр
  • Чистого серебра (0,0203 oz) 0,63 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1684 года со знаком SP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе WDA - MiM за 21000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Трояк (3 гроша) 1684 SP на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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