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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года SVP (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SVP - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SVP - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • MARCINIAK (13)
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  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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