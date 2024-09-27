Шестак (6 грошей) 1684 года SVP (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

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