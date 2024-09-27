Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1684 года SVP (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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