Орт (18 грошей) 1684 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1684 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 14000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

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