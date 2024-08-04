Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1684 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1684 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 14000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 29 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 4 декабря 2022
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