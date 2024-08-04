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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1684 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1684 года TLB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1684 года TLB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1684 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 14000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

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  • WCN (52)
  • WDA - MiM (16)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1684 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1684 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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