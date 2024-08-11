Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1684 года C B "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1684 года C B "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1684 года C B "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,68 гр
  • Чистого серебра (0,0203 oz) 0,63 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1684 года "Портрет в короне" со знаком C B. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7850 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (2)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WAG (1)
  • WCN (18)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1990 $
Цена в валюте аукциона 7850 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1684 C B "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1684 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна III Собеского Монеты Польши 1684 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск