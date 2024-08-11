Трояк (3 гроша) 1684 года C B "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1684 года "Портрет в короне" со знаком C B. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7850 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.

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