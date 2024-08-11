Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1684 года C B "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,68 гр
- Чистого серебра (0,0203 oz) 0,63 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1684 года "Портрет в короне" со знаком C B. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7850 PLN. Торги состоялись 15 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
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Где продать?
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