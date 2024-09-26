Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687". Щиты вогнутые (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Щиты вогнутые. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1838 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1850 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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