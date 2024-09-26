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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687". Щиты вогнутые (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Щиты вогнутые

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687" Щиты вогнутые - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687" Щиты вогнутые - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Щиты вогнутые. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1838 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1850 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
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  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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