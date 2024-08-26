Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687". Щиты вогнутые (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Щиты вогнутые
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SP. Щиты вогнутые. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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