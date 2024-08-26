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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687". Щиты вогнутые (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Щиты вогнутые

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687" Щиты вогнутые - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687" Щиты вогнутые - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SP. Щиты вогнутые. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SP на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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