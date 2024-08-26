Шестак (6 грошей) 1684 года SP "Тип 1677-1687". Щиты вогнутые (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SP. Щиты вогнутые. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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