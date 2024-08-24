Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687". Щиты овальные (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Щиты овальные
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Щиты овальные. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 760 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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