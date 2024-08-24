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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687". Щиты овальные (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Щиты овальные

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687" Щиты овальные - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687" Щиты овальные - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Щиты овальные. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 760 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (2)
  • Stary Sklep (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1684 SVP на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1684 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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