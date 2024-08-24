Шестак (6 грошей) 1684 года SVP "Тип 1677-1687". Щиты овальные (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года со знаком SVP. Щиты овальные. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 760 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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