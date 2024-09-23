Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1684 года C "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1684
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года "Портрет в короне" со знаком C. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
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Цена
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Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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