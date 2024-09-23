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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1684 года C "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года C "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1684 года C "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1684
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года "Портрет в короне" со знаком C. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1684 C "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
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