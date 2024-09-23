Шестак (6 грошей) 1684 года C "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1684 года "Портрет в короне" со знаком C. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

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