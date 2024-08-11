Шестак (6 грошей) 1685 года C B "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1685 года "Портрет в короне" со знаком C B. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3127 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

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