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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1685 года C B "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1685 года C B "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1685 года C B "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1685
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1685 года "Портрет в короне" со знаком C B. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3127 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1685 C B "Портрет в короне" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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