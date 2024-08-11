Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1685 года C B "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1685
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1685 года "Портрет в короне" со знаком C B. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3127 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
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Дата 2 июля 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 15 октября 2022
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Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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