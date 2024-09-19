Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1678 года (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1678
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1678 года. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Numisbalt за 420 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
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