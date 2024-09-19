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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1678 года (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1678 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1678 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1678
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1678 года. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Numisbalt за 420 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1678 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1678 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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