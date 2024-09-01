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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1683
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1950 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (3)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1683 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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