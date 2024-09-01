Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1683
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года "Портрет в короне". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1950 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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