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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1681 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1681 года C TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1681 года C TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1681
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1681 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4850 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1681 C TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1681 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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