Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1681 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1681
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1681 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4850 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 26 мая 2024
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Сохранность MS62 NGC
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Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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