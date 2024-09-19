Шестак (6 грошей) 1681 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1681 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4850 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

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