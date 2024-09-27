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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1680
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1680 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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