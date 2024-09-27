Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1680
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Дата 12 февраля 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
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