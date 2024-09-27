Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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