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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1680 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696)
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена 63000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1680 TLB Щит вогнутый
Средняя цена 790 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1680 K TLB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1680 TLB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 183
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1680 C TLB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1680 TLB
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 80000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 69000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1674-1696) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 3
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