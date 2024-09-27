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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1680 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года C TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года C TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1680
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Stary Sklep за 10500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 C TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1680 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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