Шестак (6 грошей) 1680 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Stary Sklep за 10500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность UNC (8) AU (2) XF (7) VF (38) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) AU58 (1) + (1) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

GGN (2)

Goldberg (1)

Katz (1)

MARCINIAK (15)

Niemczyk (5)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rzeszowski DA (6)

Stary Sklep (4)

WCN (14)

WDA - MiM (5)