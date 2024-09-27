Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1680 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1680
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Stary Sklep за 10500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 июня 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 17 марта 2023
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Дата 10 ноября 2022
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
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Дата 17 сентября 2022
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Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
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