Шестак (6 грошей) 1680 года K TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком K TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность XF (5) VF (16) Нет оценки (1)

Продавец Все фирмы

GGN (1)

Janas (1)

Katz (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (1)

Numimarket (3)

Rzeszowski DA (1)

WCN (5)

WDA - MiM (4)