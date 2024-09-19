Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1680 года K TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1680
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком K TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
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Дата 13 февраля 2020
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Дата 13 февраля 2020
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Дата 19 октября 2019
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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