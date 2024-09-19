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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1680 года K TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года K TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года K TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1680
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком K TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
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  • WDA - MiM (4)
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1680 K TLB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1680 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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