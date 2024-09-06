Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1680 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1680
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1680 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6600 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
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Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 ноября 2021
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 11 декабря 2020
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Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Дата 13 февраля 2019
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Дата 13 февраля 2019
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Дата 13 октября 2018
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Дата 17 сентября 2018
Сохранность UNC
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