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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1680 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1680 года TLB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1680 года TLB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1680
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1680 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6600 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1680 TLB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1680 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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