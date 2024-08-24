Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1680
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1298 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
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Дата 10 мая 2024
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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