Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1298 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность UNC (21) AU (4) XF (63) VF (68) F (2) G (1) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) Сервис PCGS (2) NGC (5)

Продавец Все фирмы

COINSNET (6)

DESA (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

GGN (8)

Katz (3)

Künker (1)

MARCINIAK (12)

Niemczyk (28)

Numedux (3)

Numimarket (9)

Numisbalt (15)

Numision (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rzeszowski DA (21)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (2)

Stephen Album (1)

Tempus (5)

WCN (46)

WDA - MiM (8)

Wójcicki (5)