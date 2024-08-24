Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1677-1687" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1680 года TLB "Тип 1677-1687" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1680
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1680 года со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1298 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (6)
  • DESA (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • GGN (8)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (12)
  • Niemczyk (28)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (9)
  • Numisbalt (15)
  • Numision (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (21)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (2)
  • Stephen Album (1)
  • Tempus (5)
  • WCN (46)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (5)
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1680 TLB на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1680 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна III Собеского Монеты Польши 1680 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск