Шестак (6 грошей) 1679 года TLB. TLB под портретом (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB. TLB под портретом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

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