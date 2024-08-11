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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1679 года TLB. TLB под портретом (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: TLB под портретом

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB под портретом - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1679 года TLB TLB под портретом - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1679
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB. TLB под портретом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 725 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1679 TLB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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