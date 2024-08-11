Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1679 года TLB. TLB под портретом (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: TLB под портретом
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1679
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1679 года со знаком TLB. TLB под портретом. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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