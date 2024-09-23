Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1682 года "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1682
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года "Портрет в короне". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3142 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (2)
- DESA (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- GGN (8)
- Janas (1)
- MARCINIAK (20)
- Niemczyk (5)
- Numedux (3)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (3)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (6)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (2)
- Tempus (1)
- WCN (17)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (2)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск