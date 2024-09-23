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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1682 года "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1682 года "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1682 года "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1682
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1682 года "Портрет в короне". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3142 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1682 "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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