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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1683 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года C TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1683 года C TLB "Тип 1680-1683" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,5 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1683
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6208 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1683 C TLB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1683 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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