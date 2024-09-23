Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1683 года C TLB "Тип 1680-1683" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,5 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1683
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1683 года со знаком C TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6208 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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