Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1686 года TLB. Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Антикварная подделка
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,9 - 3,36 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1686
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1686 года со знаком TLB. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3779 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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