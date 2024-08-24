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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1686 года TLB. Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Антикварная подделка

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1686 года TLB Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1686 года TLB Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,9 - 3,36 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1686
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1686 года со знаком TLB. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3779 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1686 TLB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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